Во время пресс-конференции в ТАСС губернатор Кемеровской области сообщил, что угольщики Кузбасса переходят на использование вагонов повышенной грузоподъемности для транспортировки «черного золота». Этому способствовало соглашение, заключенное властями региона с руководством Российских железных дорог. Оно предусматривает транспортировку в восточном направлении более 54 миллионов тонн угля.

– Для нас было важно заключить с Российскими железными дорогами соглашение, гарантирующее определенный объем вывоза. И ключевым решением, главным для Кузбасса, стало заключение такого соглашения. Нам оно нужно и угольщикам, чтобы понимать, что в течение года по месяцам железная дорога сможет принять и отвезти. А значит, можно планировать свою производственную деятельность. Потом весь объем, 54 млн тонн, который был зафиксирован в этом соглашении, мы распределяем между угольными компаниями, – отметил Илья Середюк.

По словам губернатора, РЖД поставили условие, что угольщики Кузбасса полностью перейдут на вагоны повышенной грузоподъемности, чтобы эффективно использовать имеющуюся железнодорожную инфраструктуру и перевозить сразу больше угля. И если в прошлом году предприятия отгружали 60% угля в инновационный подвижной состав, то на сегодня эта цифра составляет 88%.

– Ста не будет, и я объясню почему. Потому что в восточном направлении в инновационном вагоне мы можем везти в порт, разгружать там, но есть ветка, которая называется «сухопутный переход» в Китай, а Китай не принимает инновационные вагоны. Поэтому мы грузим там в стандартные полувагоны. Есть в наших планах достичь погрузки в инновационный состав исключительно в порты 100%, и мы этого обязательно добьемся, – заявил глава региона.

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