В Кемерове прошел физкультурно-спортивный форум-фестиваль «Семья и Родина ЕДИНЫ!». В нём приняли участие более 300 ветеранов СВО и членов их семей.

Участники могли сдать нормативы ГТО, а также посоревноваться в разных видах спорта – спортивной гимнастике, муай-тай, гиревом спорте, футболе, шорт-треке, мини-волей и керлинге. Команды также познакомились с адаптивными видами спорта: волейбол сидя, бочча, пауэлифтинг и другими.

Вместе с этим на фестивале прошли семейные эстафеты со спортивными и интеллектуальными заданиями и был дан старт региональной акции «Ветераны СВО выполняют нормативы ГТО».