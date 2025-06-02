«В этом летнем сезоне турпоток нужно повышать. Это важно для диверсификации экономики региона. Высокий турпоток помогает нам привлекать как частных инвесторов, так и средства из федерального бюджета. Природа Кузбасса позволяет развивать туризм по всему региону», – сказал губернатор Илья Середюк.

Поставленная задача в тренде последних лет – летом прошлого года турпоток в регионе достиг почти 1,5 млн человек, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Помимо таких популярных курортов и туристических мест, как Шерегеш, Танай, Поднебесные Зубья, Томская писаница и Шестаковское «кладбище динозавров», развивают и другие перспективные направления. Так, по нацпроекту«Туризм и гостеприимство» обустроили новый пляж в Горной Саланге и обновили пляж на Салаирских плесах.

В Шерегеше, который превращают во всесезонный курорт, нынешним летом откроют 12 ресторанов и кафе, 3 канатные дороги, ферму альпак, бассейны и многие другие привлекательные для туристов объекты. Разработано 10 автомаршрутов по Кузбассу для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно.

Говорили на совещании и о туристических многодневных походах для детей. Этим летом кузбасские школьники совершат турпоходы по Кузнецкому Алатау, Горной Шории, Салаирском кряже. Планируются выезды и в другие регионы, в частности на Байкал, в Хакасию, Карелию и Тверскую область. 200 школьников пойдут в «Поход с директором».

Фото: пресс-служба АПК