Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, большинство объектов будет сдано к началу нового учебного года. Обновленные дороги обеспечат безопасность и комфорт как для детей, так и для их родителей, а также педагогов.

«Качественные и безопасные дороги, ведущие к школам, детским садам и вузам – это необходимое условие для комфортной жизни детей, родителей и педагогов. Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов», – подчеркнул Хуснуллин.

Этот вопрос остается в фокусе внимания не первый год. Напомним, что обеспечение безопасности возле образовательных учреждений было одним из ключевых направлений в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Эти задачи продолжают решать и сегодня. Например, в Кемерове продвигается капитальный ремонт улицы Инициативная – от ул. 40 лет Октября до ул. Рекордной. Вблизи этой улицы расположены сразу две школы – №74 и №82. После ремонта значительно повысится транспортная доступность учреждений и снизится риск ДТП.



В этом году по новому проекту «Инфраструктура для жизни» планируют привести в порядок 854 дороги, связанные с детскими и образовательными учреждениями. Работы охватят множество регионов и повысит безопасность и комфорт сотен тысяч школьников по всей стране.