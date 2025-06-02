Со 2 июня медицинский университет запускает проект для школьников «Умное лето с КемГМУ». В рамках проекта будут работать три профориентационные смены:

«Юные медики Кузбасса» для 5-7 классов;

«Медицина – мой выбор» — 8-9 классов;

«У нас становятся врачами!» — 10-11 классов.

На сменах для школьников проведут экскурсии в анатомический музей, центры симуляционного обучения и аккредитации специалистов КемГМУ Минздрава России, медицинские организации города. Также будут проходить лектории, мастер-классы, квизы, квесты, встречи с ведущими врачами, провизорами, специалистами органов и учреждений Роспотребнадзора, активистами студенческих объединений и обучение навыкам здорового образа жизни и оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

К научно-познавательным маршрутам может присоединиться любой школьник. Записаться можно по ссылке.