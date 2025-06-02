Фонд «Защитники Отечества» оказывает социальную, медицинскую, юридическую и психологическую помощь бойцам СВО и их семьям. Специалисты фонда приняли более чем 60 тысяч вопросов, большая часть которых была задана лично. Почти по всем обращениям уже есть решения, на стадии рассмотрения – только 1%.

Как отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, в филиалах за каждым обратившимся ветераном или действующим военнослужащим закрепляют социального координатора.

«Это очень важная работа, потому что после возвращения из зоны СВО ветеранам необходимо адаптироваться к мирной жизни, найти себя. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, получить все необходимые меры социальной поддержки, в том числе иметь возможность развиваться культурно, профессионально, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества», мы всегда находимся рядом с ветеранами и членами их семей. Также мы активно внедряем цифровизацию всех процессов нашей работы, видим все обращения и оперативно на них реагируем», – отметила Анна Цивилева.

В кузбасском филиале фонда трудятся 78 социальных координаторов, среди которых – ветераны СВО и члены их семей.

«Свыше 19 тысяч человек обратились в фонд с разными вопросами. Это и оформление документов на получение различных выплат, льгот, субсидий и других мер поддержки, помощь в поиске работы и трудоустройстве, обучение и переобучение, получение правовой и медицинской помощи, содействие в получении средств реабилитации. Важно, что ни один вопрос не остается без рассмотрения и решения», – сказала руководитель филиала фонда в Кузбассе Лариса Конышева.

На особом контроле – медицинская помощь и реабилитация получивших ранения бойцов, в том числе адаптация жилья для ветеранов-инвалидов. Дома и квартиры 18 человек уже оснастили специальным оборудованием и мебелью, еще 20 ветеранов получать такую поддержку до конца года. Кроме того, в нынешнем году участникам СВО с инвалидностью передали автомобили с ручным управлением.

Фото: пресс-служба АПК

