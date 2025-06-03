Международная выставка «Уголь России и майнинг-2025» стартует в Новокузнецке

«Уголь России и майнинг-2025» собрал более 700 участников-компаний из многих регионов нашей страны, а также Беларуси, Китая Казахстана, Индии и Турции, также приехали представители европейских фирм. Свои новейшие разработки производители горнодобывающей техники разместили на площади 85 тыс. кв. м.

«Мы видим большое количество отечественной, в том числе кузбасской техники. Например, начали импортозамещать большие двигатели – взяли аналоги и усовершенствовали. По такому же принципу в Новокузнецке наладили выпуск дегазационных установок, которые раньше привозили из Европы, Турции и Китая. Производят и большие дегазационные установки модульного типа, которые можно доставить на любое предприятие, не только угольное. Уже есть заказчики из нефтяной и других отраслей», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях.

В экспозиции – более 30 стендов кузбасских производителей. Продлится выставка «Уголь России и майнинг-2025» до 6 июня.