Перспективные заявки одобрили на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, перерабатывающее предприятие мощностью 2150 тонн в сутки собираются возвести в особой экономической зоне «Кузбасс». В территории экономического развития «Новокузнецк» модернизируют завод многопрофильного оборудования. Там планируют не только увеличить объемы производства, но расширить линейку выпускаемой продукции. Инвестору предоставят льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, а также по земельному налогу.

«Инвесторы заинтересованы заходить в территории с льготным налогообложением, и мы готовы им предоставлять меры поддержки, потому что развитие неугольных производств важно для диверсификации экономики региона», – подчеркнула заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

На территориях опережающего развития Кузбасса числится 65 организаций, работающих в самых разных сферах – от инновационного машиностроения до переработки вторичных ресурсов. С 2016 года там появилось около 5,5 тысячи рабочих мест, привлечено более 16 млрд рублей инвестиций.

Фото: пресс-служба АПК

