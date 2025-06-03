В Новокузнецке дали старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов Южной агломерации Кузбасса. В честь этого открыли самый масштабный в регионе мурал «Сегодня строим завтра». Со знаковыми событиями ребят поздравили губернатор Кузбасса Илья Середюк и председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, депутат Госдумы Михаил Киселев.

«В Кузбассе действует 106 отрядов по самым разным направлениям. Звание студотрядовца гордо носят более 3,5 тысячи кузбассовцев. Вы помогаете нам в решении очень важных задач. Летом вы будете трудиться в Кузбассе и на различных объектах — от Камчатки до Крыма, вкладывая свои силы в социально-экономическое развитие нашего региона и страны. Желаю вам энергии, позитива и успеха во всех начинаниях!» — сказал Илья Середюк.

Студенческие педагогические отряды организовывают досуг юных кузбассовцев, которые отдыхают в летних лагерях региона. Ежегодно существенную помощь здравоохранению Кузбасса оказывает Всероссийский медицинский проект «Атлант». Студенты привлекаются на работы по капитальному ремонту Кузбасского моста, обновлению дорог, на строительстве важных объектов.

Как отметили на торжественном сборе РСО, открытие мурала, посвященного студенческим отрядам, — символ единства нашего молодежного актива, который показывает, как важна командная работа для новых достижений и процветания Кузбасса. Создание мурала «Сегодня строим завтра» стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда Михаила Киселева и Фонда Российских студенческих отрядов. Этот масштабный арт-объект не только украсил город, но и наглядно продемонстрировал значение труда молодежи для экономики региона и страны в целом.

«Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение нашей страны. Этот мурал — не просто украшение города, а воплощение духа студенческих отрядов. Здесь отражена энергия молодых людей, которые своими руками строят будущее России, продолжая славные трудовые традиции Кузбасса», — подчеркнул Михаил Киселев.

Площадь изображения превышает 500 кв. метров при высоте 14 метров и ширине 36 метров. Художник создавал это произведение уличного искусства более 200 часов. Мурал стал не только крупнейшим настенным изображением, но и ярким символом вклада молодежи в развитие страны.