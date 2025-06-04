Директор по развитию кемеровской компании «Чистая упаковка» Игорь Пешков на VII научно-практической конференции с международным участием «Устойчивое развитие: сектор упаковки» выступил с докладом «Активная упаковка: инновационная защита пищевых продуктов от бактерий и вирусов», который посвящен разработке антибактериальных упаковочных материалов, способных предотвращать рост патогенной микрофлоры.

«Мы представили собственную разработку для пластиковых упаковочных материалов, которая эффективно предотвращает рост патогенных микроорганизмов. Внедрение антибактериальной упаковки на предприятиях пищевой промышленности окажет значительное влияние на повышение продовольственной безопасности», — отметил Игорь Пешков.

На конференции ведущие специалисты, представители бизнеса и научного сообщества обсуждали экологичные технологии, инновации и нормативные изменения в сфере упаковочных материалов.

Также на мероприятии решали вопросы обеспечения сырьем сектора упаковки в 2025 году, применение барьерных пленок нового поколения, реформирование системы раздельного сбора отходов и современные комплексные решения для оснащения производств и лабораторий.

Научно-практическая конференция стала важной площадкой для обмена опытом и продвижения инноваций, способствующих устойчивому развитию упаковочной отрасли и повышению безопасности пищевой продукции. Участие представителя Кузбасса в международном профессиональном форуме подчеркнуло растущую роль региона в развитии экологичных и технологичных решений.