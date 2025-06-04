

На совещании отметили, что с начала этого года учреждения культуры региона провели почти 13 тысяч спектаклей, концертов, выставок и других событий, куда можно было сходить по «Пушкинской карте». Благодаря этому театры, ДК, музеи и другие организации смогли заработать свыше 176 млн. рублей. В Кузбассе в программе участвует 304 учреждения. Напомним, у молодых людей от 14 до 22 лет есть возможность оформить «Пушкинскую карту», на которую государство ежегодно перечисляет 5 тысяч рублей. На эти деньги можно посещать события, перечисленные на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура» (актуальная афиша также есть в телеграмм-боте «Куда сходить в Кузбассе» @kudagokuzbass_bot).

«Нужно привлекать к нам на фестивали и различные события, в наши музеи и театры группы молодежи из соседних регионов. Это позволит ребятам из Томской, Новосибирской областей и Алтая познакомиться с Кузбассом, а нашим учреждениям – вкладывать полученный доход в новые интересные для молодежи проекты», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что учреждения культуры и искусства региона нынешним летом проведут по программе «Пушкинская карта» более 5,5 тысячи мероприятий.

Фото: пресс-служба АПК