Одновременно в Харбине прошел фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие прошло под национальным брендом «Сделано в России», утверждённой в этом году по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более 60 производителей из различных регионов России. В рамках мероприятия состоялись прямые эфиры на международной платформе электронный торговли. На них жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мёд, муку, джемы, берёзовый сок, цикорий, маринованные огурцы и другие продукты питания и напитки. Также им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и игрушки для детей.

Онлайн-ярмарку российских товаров в Москве организовали Минпромторг России, Российский экспортный центр (группа «ВЭБ.РФ»), фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив и правительство Москвы при поддержке Китайского комитета содействия развитию международной торговли. Генеральный партнёр ярмарки – Московский экспортный центр.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.