В селе Плотниково Промышленновского округа подростки в возрасте от 14 до 18 лет будут осваивать навыки тактической медицины, инженерного дела, управления беспилотниками, строевую и огневую подготовку, а также новое направление – снайпинг. Полученные знания они смогут применить в военно-тактической игре на местности.

Кроме того, ребята встретятся с ветеранами СВО и кинологами ФСИН, узнают об исторических подвигах советских и российских бойцов, а также напишут письма солдатам в зону специальной военной операции. Завершится смена 16 июня.

Фото: пресс-служба АПК