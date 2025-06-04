Инициатором акции выступил легендарный кемеровчанин Анатолий Михайлович Терехов, труженик тыла, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Кемерово и Кузбасса, Герой Кузбасса, Почетный работник угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская слава».

Именно Анатолий Михайлович предложил установить в сквере Юности памятный камень и скульптурную композицию «Школьный вальс». В 1939 годы комсомольцы разбили сквер на месте пустыря, а летом 1941-го прощались со своими родными, уходя на фронт, обещая вернуться. Именно здесь, возле камня, фронтовик решил заложить послание потомкам. Ветерану есть что сказать поколению, которое вскроет капсулу времени в 2075 году, когда будут отмечать 130-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении отмечается, что ветераны комсомола передают благоустроенный высококультурный город с красивой природой и развитой промышленностью, имеющий международное признание. Город, наполненный добром, трудом и дружбой народов. Город трудовой доблести.

«Мы настоятельно просим сохранить и передать грядущим поколениям добытый кровью День Победы как символ сохранения многовековой России, единого суверенного государства. Для этого первостепенно выполнять на десятилетия созданные, испытанные разработки по сохранению безопасности и обороне российского государства и защиты мира на Земле.

Прикладывайте все усилия, чтобы жизнь в городе была чище, добрее, справедливее, безопаснее, экологичнее, честнее и комфортнее.

Смелее приумножайте развитие родного города, создавайте новые производства на основе научно-технических и космических достижений. Совершенствуйте систему образования. Мечтайте о создании первыми в мире чего-то невероятного, продолжайте осваивать космос, творите чудеса, не останавливайтесь на достигнутом.

Пусть ваш путь к улучшению жизни будет нелегким, но радостным, а впереди ждут успехи и достижения, достойные гордости живущих», — такой просьбой завершается послание.

В церемонии закладки капсулы приняли участие представители кемеровского отделения общественной организации «Ветераны комсомола» и члены «Движения первых».