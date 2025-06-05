100 кузбасских кедров отправили в Республику Беларусь для создания памятной аллеи в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в ходе своего рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Кузбасса примет участие в высадке памятной аллеи.

Крупномерные саженцы выращены в лесном питомнике Чебулинского лесхоза, их возраст 10 лет, высота — более двух метров. Их доставят в Брест большегрузным транспортом (фурой-рефрижератором) для лучшей сохранности при установившейся жаркой погоде.

Деревья выкопали накануне отправки особым способом, с сохранением большого почвенного кома вокруг корней, который упаковали и хорошо увлажнили. В пути земляной ком при необходимости будут дополнительно увлажнять, чтобы саженцы легче перенесли путешествие и хорошо прижились на новом месте. Путешествие кузбасских кедров на новое место произрастания займет около недели.

Напомним, с 2019 по 2021 годы на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке создали кедровый бор. К 75-летию Великой Победы в 2020 году аллеи Памяти и Славы были созданы в Москве и на территории музейного комплекса «Мамаев курган» в Волгограде. В 2021 году в Екатеринбурге заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. В 2022 году кузбасские кедры высадили на территории Ржевского мемориала и музейного комплекса «Мамаев курган» в память о 80-летии Сталинградской битвы. В мае 2023 года в честь 80-летней годовщины Победы в Курской битве кедровую аллею заложили вблизи мест сражения. Также в прошлом году 380 кузбасских кедров высадили на острове-граде Свияжск в Татарстане, 400 деревьев — в Донбассе и Санкт-Петербурге.

Акции по высадке кедровых аллей проходят в рамках масштабных экологических акций «Сад Памяти» и «Сохраним лес» и при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося частью нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.