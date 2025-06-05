Всего в чемпионате участвовало порядка 8 тысяч студентов из России и стран СНГ, а также из Египта, Индии, Китая, Ирана и ЮАР.

Одна кузбасская команда стала третьей в направлении «Теплоэнергетика». Наши студенты представили разработки в области использования негазовых источников и аккумуляторов тепловой энергии для теплоснабжения потребителей. Вторая команда, выступавшая в направлении «Энергетика», также удостоилась бронзовых медалей за оригинальное решение по строительству воздушной линии электропередачи от крупной генерации до энергодефицитного района.

Помимо льгот при поступлении на магистратуру и аспирантуру некоторых вузов, чемпионов и призеров ждут оплачиваемые стажировки в крупных фирмах с возможностью последующего трудоустройства.

Фото: пресс-служба АПК