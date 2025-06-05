На благоустройство территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина, в этом году в Кузбассе из бюджетов всех уровней будет направлено 1,2 млрд рублей.

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраиваем 122 общественных пространства и 15 дворовых территорий. В ряде муниципалитетов специалисты уже приступили к работам. Подрядчики используют для работы каждый погожий день, а таких сейчас много. Закончат до 1 октября», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В настоящее время в Кемерове в сквере у ДК им. 50-летия Октября специалисты укладывают декоративную тротуарную плитку в фасадной части. На тротуарах вдоль улицы Двужильного от Баумана до ТЦ «Привоз» на Южном уже установили поребрик и отсыпали щебнем, сейчас уплотняют основание. Благоустраиваются пешеходные тротуары по ул. Веры Волошиной, ул. Весенней, обновляется наружное освещение на бульварной части ул. Патриотов. Кроме того, бульварная часть ул. Патриотов от ул. Радищева до ул. Двужильного участвует в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год.

Активно идут работы и в Новокузнецке. Благоустраиваются тротуары на пр. Октябрьском от дома №47 до дома №62а по пр. Дружбы. В настоящее время производится демонтаж старого покрытия тротуара и люков колодцев. Работы выполнены уже на 80%. Также будут установлены поребрики, новые парковые диваны, появится уличное освещение.

В Ленинске-Кузнецком ведется благоустройство сквера Памяти у часовни «Всех Скорбящих Радость». Здесь заменят плитку и брусчатку тротуаров, бортовые камни, установят новые скамейки и урны, выполнят работы по устройству освещения и озеленению.

В Юрге подрядчик приступил к работам на аллее по пр. Кузбасскому и в сквере возле клуба «Строитель». Также в порядок приведут аллею по ул. Волгоградской (от ул. Машиностроителей до пр. Победы, 31).

Продолжается благоустройство и в сельской местности. Так, в селе Ильинка Новокузнецкого муниципального округа началось строительство новой хоккейной коробки с современным резиновым покрытием. В поселке Тальжино появится благоустроенная парковая зона, в Чистогорском установят воркаут-площадку и уличные тренажеры, в Кузедеево вокруг спортивных сооружений на улице Советской обустроят пешеходные зоны.

В Юргинском муниципальном округе благоустроят спортивную площадку «Энергия» в поселке железнодорожной станции Арлюк и спортплощадку «Чемпион» в деревне Талая. На этих объектах уложат асфальт, обустроят мягкое покрытие на основе резиновой крошки, установят футбольные ворота с сеткой, баскетбольные кольца, волейбольные сетки. Также планируется благоустройство мини-сквера «Школьный» в селе Поперечное.

В Яйском муниципальном округе ведется благоустройство территории фонтана. Планируется улучшить безопасность конструкции и адаптировать территорию для доступности маломобильных граждан.

Напомним, до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Набравшие наибольшее количество голосов территории будут приведены в порядок в 2026 году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».