Кандидат исторических наук Мария Леухова активно участвует в деятельности Общества «Знание», является лидером просветительской деятельности на территории Кузбасса, формирует и реализует проекты и программы по образованию, популяризации науки, культуры и иных сфер. Ее кандидатуру на общем собрании регионального отделения поддержали единогласно.

Весь трудовой путь Марии Геннадьевны связан с Кемеровским госуниверситетом, где она работает с 1991 года. Начинала карьеру старшим лаборантом кафедры политической истории, преподавала отечественную историю. Сейчас Мария Леухова работает проректором по молодежной политике и общественным коммуникациям, заведует кафедрой стратегии регионального и отраслевого развития института экономики и управления КемГУ.

В 2023 году в КемГУ по ее инициативе создано первое студенческое объединение Общества «Знание» — «СоЗнание». Молодые лекторы из числа студентов и сотрудников вуза занимаются просветительской деятельностью, работают со школьниками и студентами. В состав объединения входит 63 лектора.

Региональное сообщество лекторов насчитывает более 160 человек. С начала этого года уже проведено 399 лекций для более 16,5 тысячи жителей региона во всех муниципалитетах.

С марта этого года реализуется совместная инициатива правительства региона и Общества «Знание» — проведение цикла просветительских лекций «Россия-Родина-Кузбасс». По поручению губернатора лекции о роли региона и возможностях для молодежи проходят по всему Кузбассу. Их проводят заместители губернатора, министры, главы муниципалитетов и лекторы Общества «Знание».

В планах — запустить просветительские встречи пожилых людей, родительских сообществ, ветеранов и участников СВО, а также образовательные и командообразующие мероприятия для лекторского сообщества. Летний период пройдет под эгидой «Каникулы со Знанием».

Также на заседании было принято решение открыть местное региональное отделение Общества «Знание» в Прокопьевском округе.