Губернатор Илья Середюк наградил юных архивистов Кузбасса

Нынче конкурс школьных научно-исследовательских работ посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Ученики писали не только о советских воинах-красноармейцах, но и о бойцах СВО. К примеру, кемеровчанин Дмитрий Сайгушев изучил фронтовые письма и там нашел новые сведения о младшем сержанте 376-й Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии Петре Ивановиче Терехове. А Захар Сафронов из Тяжинского округа поведал о подвиге старшего брата Артема в зоне специальной военной операции.

«Удивляет глубина и масштаб проведенной работы. Школьники досконально изучили боевой путь героев и даже смогли найти новые данные о бойцах, которые будут занесены в архив», – отметил глава региона.

Илья Середюк вручил губернаторские дипломы 28 конкурсантам, 5 педагогов наградил медалью Николая Масалова. Еще 19 преподавателей отмечены почетными грамотами и благодарностями.

Фото: пресс-служба АПК