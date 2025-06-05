Журналисты и блогеры проверили ход подготовки к отопительному сезону в Прокопьевском округе. В рамках пресс-тура корреспонденты газеты «Сельская новь» и блогеры посетили котельную №4 «Горнячка» ресурсоснабжающей компании «Ясная Поляна». В настоящее время здесь завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Выполнена чистка дымовых труб, газоходов, дымососов.

Всего компания обслуживает 32 котельные, степень готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период составляет 74%. На 13 котельных проведен текущий ремонт котлов, в двух объектах выполнены работы по замене 4 котлов, на одной установлен дополнительный котел. В плановом режиме ведутся работы по ремонту тепловых сетей и косметический ремонт помещений. Проходит ревизия запорной арматуры и силового оборудования.

На объектах жилищно-коммунального хозяйства Кемеровского муниципального округа подготовка к предстоящему отопительному сезону началась сразу же после окончания подачи тепла. В планах — замена и ремонт оборудования на 53 котельных, проверка 75 км тепловых сетей, ремонт водопроводных и канализационных сетей. Сейчас проводятся гидравлические испытания в 182 многоквартирных домах.

В Белове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реконструируют участок магистрального водовода. Протяженность обновленного участка составит 1,5 км. Планируется прокладка водовода траншейным методом, а также методом горизонтально направленного бурения, строительство камер расключения и колодцев. Проект также предполагает обустройство дюкера. На сегодняшний день подрядчик занимается спайкой труб в плети.

В Калтанском городском округе ежегодно по окончании отопительного периода МКП «Теплосеть» КГО проводит проверки трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, для определения наиболее уязвимых и слабых мест, подлежащих ремонту и замене в летний период. Уже проведены гидравлические испытания тепловых сетей поселка Малиновка, района Малышев Лог и района Постоянного, сейчас устраняются выявленные повреждения. Проведен итоговый этап гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей центральной части в Калтане с последующей плановой остановкой горячего водоснабжения до 20 июня.

Насосно-фильтровальная станция «Тельбес» в Таштаголе поставляет воду потребителям по трем водоводам. Один из них ведет на центральную городскую котельную, от двух запитаны промышленные предприятия, организации социальной сферы, включая больницы, детские сады и школы, жилой сектор. Чтобы обеспечить надежное водоснабжение двух микрорайонов города, на центральном водоводе заменили задвижку и поставили перемычку, в случае аварии она позволит обеспечить водоснабжение по второму трубопроводу.

В рамках подготовки к отопительному периоду в пгт Тяжинский МКП «Комфорт» проводит текущий ремонт котельной «ЦРБ». Работы включают в себя ревизию запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, а также чистку котлов, газоходов, теплообменников ГВС.

Напомним, на подготовку к отопительному периоду в Кузбассе в 2025 году направят более 12,5 млрд рублей. Как рассказал губернатор Илья Середюк, средства будут направлены на закуп и ремонт оборудования, а также приобретение твердого топлива для котельных.