НОЦ «Кузбасс – Донбасс» объединяет усилия с бизнесом для прорыва в обогащении угля

В рамках Международной выставки «Уголь России и Майнинг» заключено стратегическое трёхстороннее соглашение между Научно-образовательным центром «Кузбасс – Донбасс», московской инжиниринговой компанией «Коралайна Инжиниринг» и кемеровским предприятием «Огниво». Этот альянс направлен на совместную реализацию проектов в сфере передовых технологий обогащения минерального сырья, производства и поставок оборудования для горнодобывающей отрасли, а также чёрной и цветной металлургии.

Сотрудничество предусматривает не только внедрение инновационных решений, но и развитие научно-образовательного потенциала регионов. Партнёры намерены активно взаимодействовать в области популяризации науки и технологий, привлекать государственную и частную поддержку для перспективных проектов.