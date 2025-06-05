При поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» состоялись литературные чтения «Слова Победы»

Местом проведения чтений стала территория мемориала «Победители», расположенного в сквере напротив Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс.

Екатерина Гусева прочитала трогательные стихотворения о Великой Отечественной войне. В строках авторов Роберта Рождественского и Ольги Берггольц, выбранных для чтения, отражены любовь, верность к Родине, боль и надежда, которые испытали сотни тысяч людей в годы войны.

Почетными гостями встречи стали глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгений Никитин и генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий. Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выразил благодарность Фонду Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» за подаренную жителями города возможность – стать частью этого масштабного проекта.

– В военные годы именно Ленинск-Кузнецкий стал надежным тылом для страны. Сегодня он носит звание города трудовой доблести. Очень приятно, что именно Ленинск-Кузнецкий стал местом проведения акции. Для ленинск-кузнечан почетно услышать сильные патриотические строки в таком известном исполнении, – отметил Евгений Викторович.

В завершении визита совместно с руководством АО «СУЭК-Кузбасс» Екатерина Гусева спустилась в шахту. Предприятием, встречающим знаменитую гостью, стала шахта имени С.М. Кирова, которая в этом году отпразднует 90-летний юбилей.

Отметим, что акция «Слова Победы» направленна на поддержку промышленных городов, создание живой и искренней памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. В ее рамках в мае-июне 2025 года известные актеры проводят поэтические встречи в малых городах России. Среди них Назарово (Красноярский край), Невинномысск (Ставропольский край), Котельниково (Волгоградская обл.), Черногорск (Хакасия), Ковдор (Мурманская область), Ванино и Чегдомын (Хабаровский край), Саган-Нур (Бурятия), Березники (Пермский край), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область).

По итогам творческих встреч под руководством режиссера Александра Котта будет подготовлен документальный фильм, который станет художественным высказыванием, объединяющим силу поэтического слова, эмоции актёров и живую атмосферу городов, где прозвучат стихи.