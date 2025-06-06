Курбан-байрам завершает хадж – ежегодное паломничество мусульман в священный город Мекку. Празднуют его три дня, верующие приносят в жертву барана или другой крупный рогатый скот.

«Мусульмане совместно с представителями других религий вносят большой вклад в укрепление мира и согласия в нашем обществе, в сохранение и приумножение нашего культурного наследия, в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к традиционным ценностям», – говорится в приветственном слове губернатора Ильи Середюка, которое зачитали прихожанам кемеровской мечети Мунира.

Согласно мусульманским канонам, в дни Курбан-Байрама на первый план выходят любовь и милосердие к ближним, а также помощь нуждающимся.

Фото: пресс-служба АПК