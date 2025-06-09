Прием заявок на участие во II Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия», который пройдет с 8 по 10 июля, завершился. Кузбасс представят сразу четыре пары. РИА «Кузбасс» уже рассказывало о двух парах, зарегистрировавшихся на фестиваль ранее.

Пресс-служба правительства Кузбасса сообщила, что спустя некоторое время еще две пары из нашего региона тоже решили пожениться на масштабном празднике в Москве. Там сыграют свадьбу киселевчане – аппаратчик приготовления эмульсий для взрывчатых веществ Александр Лебедьков и студентка 5-го курса Кемеровского медуниверситета Валерия Фетюхина. Им составят компанию влюбленные из Новокузнецка – инспектор по пожарному надзору Денис Сульдин и тренео по легкой атлетике Дарья Мелентьева.

Помимо бракосочетаний, в рамках II Всероссийского свадебного фестиваля предусмотрены познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы, выставки.

Фото: пресс-служба АПК