Власти Кузбасса пересмотрят даты проведения «Динотерры» в 2026 году

Нынче международный научно-популярный фестиваль пройдет в деревне Шестаково Чебулинского округа с 27 по 29 июня. Однако в эти же дни по всему региону закончившие школу юноши и девушки будут отмечать выпускной.

«Из-за этого многие выпускники со своими родными не могут посетить фестиваль. В следующем году пересмотрим даты проведения фестиваля», – отметил Илья Середюк.

На совещании обсудили организацию «Динотерры» этого года. Для гостей подготовят 3 палаточных лагеря в общей сложности на 2 тыс. мест. Следить за порядком будут 120 полицейских и 100 сотрудников ЧОПов. На территории фестиваля будут дежурить экипажи скорой помощи и передвижной ФАП.

Всего в этом году на «Динотерре» ожидают более 50 тысяч посетителей. Также мы рассказывали о хэдлайнерах фестиваля.