25% продуктов в супермаркеты Кузбасса поставили местные производители

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк в социальных сетях, в регионе работает свыше 400 предприятий пищевой промышленности. Четверть продуктов на полках в сетевых магазинах – от кузбасских производителей. Однако взаимоотношения региональных поставщиков и торговых сетей далеки от идеала.

«Мы открыты для сотрудничества со всеми сетями, но регулярно слышим от товаропроизводителей, что супермаркеты выставляют им сложные условия», – сообщил глава региона.



Илья Середюк поставил задачу профильным ведомствам – пересмотреть взаимодействие с торговыми сетями с учетом интересов кузбасских производителей.