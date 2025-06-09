Председатель Кемеровской региональной организации ветеранов Нина Неворотова указом президента РФ награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. «Заслуженного работника высшей школы РФ» присвоили первому проректору КемГУ Юрию Журавлеву. «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ» стал глава фермерского хозяйства из Гурьевского округа Артур Мовсесян.

Гендиректору общества «Кемеровоспецстрой» Александру Выприцкому вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за высокий профессионализм и в связи с завершением работ по строительству Северо-Западного обхода областной столицы. Директору социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних Анжеро-Судженска Насихе Юндиной объявлена благодарность президента России.

«Поздравляю вас с заслуженными наградами. Вас отличают высочайший профессионализм, ответственность, стремление к большой созидательной работе. Здесь присутствует много молодежи. Вы — настоящее будущее Кузбасса. Учитесь, познавайте, исследуйте, стремитесь и ничего не бойтесь», – напутствовал награжденных Илья Середюк.

Губернатор вручил нагрудные знаки «Горячее сердце» и медаль «Надежда Кузбасса» 14 юным жителям региона.