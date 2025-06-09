В Сети – по делу

Важное место в повседневной жизни современного человека занимают социальные сети и мессенджеры. Они позволяют поддерживать связь с родственниками и друзьями, находящимися на значительном расстоянии, организовывать рабочие процессы и быть в курсе последних событий. Государственные структуры также активно используют онлайн-платформы для взаимодействия с населением. Сегодня поговорим о тех из них, которые связаны с жилищно-коммунальным и дорожным комплексом.

Государство онлайн

Присутствие власти в социальных сетях стало неотъемлемой частью современного цифрового пространства. Власть использует эти платформы для прямой коммуникации с гражданами и информирования о различных инициативах. Соцсети позволяют властям быть ближе к населению: отвечать на вопросы, оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях, изменениях в законодательстве, а также рассказывать о достижениях и планах. Этот инструмент может работать и в обратную сторону: граждане получают возможность выражать мнение и объединяться вокруг тех или иных тем, что делает соцсети мощным полем для диалога.

В России власть активно представлена в социальных сетях, особенно на таких платформах, как «ВКонтакте», «Телеграм» и «Одноклассники». Федеральные и региональные органы власти, администрации городов, министерства и ведомства имеют официальные страницы, где публикуют новости, проводят опросы, трансляции и общаются с пользователями. Многие чиновники и политики ведут личные аккаунты, где делятся рабочими моментами и участвуют в обсуждении насущных вопросов. Социальные сети стали важным каналом взаимодействия между государством и обществом. Граждане всё чаще ожидают реакции от властей на их запросы в онлайн-пространстве, а успешная коммуникация в соцсетях может повысить доверие к государственным структурам.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – отметил губернатор Илья Середюк.

И зимой и летом

Перейдём к непосредственному герою сегодняшней публикации – Министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Этот региональный орган исполнительной власти имеет страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в «Телеграме», на которые в сумме подписаны почти две с половиной тысячи человек. В соцсетях министерства публикуется интересная и полезная информация, а также актуальные новости о его деятельности и работе подведомственных учреждений. Здесь размещается информация о ситуациях на дорогах и принятых мерах, проводимых ремонтах и работе коммунальных служб Кузбасса, а также о работниках действующих и заслуженных ветеранах.

Регулярно выходят публикации о соблюдении правил дорожного движения, направленные на предотвращение несчастных случаев и аварийных ситуаций. Например, в преддверии школьных каникул рассказывается о важности светоотражающих элементов на одежде. Зимой вместе с информацией о поведении на дороге в гололёд выходят посты о работе дорожных служб и применяемых песко-соляных смесей. А перед наступлением холодов сообщается о подготовке сетей водо- и теплоснабжения, а также котельных к зиме.

На тёплое время года приходится строительный сезон. Так профильные специалисты традиционно называют период активных созидательных и ремонтных работ. Многие из них реализуются в рамках национальных проектов. В этом году по решению президента России Владимира Путина стартовал новый нацпроект – «Инфраструктура для жизни». В него вошли несколько федеральных проектов, которые воплощаются в жизнь на территории нашего региона: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть». Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса в своих соцсетях рассказывает о благоустройстве общественных территорий, ремонте дорог и путепроводов, а также модернизации коммунальных объектов в рамках реализации национального проекта. Также кузбассовцев активно информируют о строительстве новых котельных, очистных сооружений и планах по модернизации коммунальной инфраструктуры в целом по региону.

В социальных сетях министерства выходит постоянная рубрика «До и после». Она наглядно показывает, как благодаря нацпроектам и неравнодушию жителей преобразились скверы, парки и общественные пространства в различных муниципалитетах Кузбасса.

В чистоте и уюте

Губернатор Илья Середюк регулярно общается с кузбассовцами в соцсетях. От жителей региона поступает немало вопросов и жалоб по поводу вывоза и утилизации мусора. Для решения проблемной ситуации в ЦУР Кузбасса проводят прямые эфиры с участием министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, а также представителями регионального оператора и начальника Государственной жилищной инспекции региона Ириной Гайденко. У жителей есть возможность задать вопрос в комментариях к эфиру и получить ответы от муниципальных образований о решении мусорной проблемы в каждом конкретном случае.

Тема сортировки и правильной утилизации мусора также освещается в информационных постах на страницах министерства в соцсетях. Кузбассовцам рассказывают, как правильно утилизировать батарейки, бытовую технику, оставшийся после ремонта мусор или старую мебель.

Технический прогресс и высокий уровень цифровизации в нашей стране привели к тому, что жители могут решать вопросы ЖКХ в режиме онлайн. Подспорьем здесь служит приложение «Госуслуги. Дом», о работе которого Министерство коммунального и дорожного комплекса регулярно информирует кузбассовцев. В соцсетях публикуются видеоинструкции о том, как подключить приложение и с помощью него передавать показания счётчиков, организовать собрание собственников и многое другое.

Великий праздник

На страницах Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса освещаются не только профильные темы. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в соцсетях публиковалась информация о мероприятиях и событиях в регионе, приуроченных к этому знаменательному дню.

С октября прошлого года в соцсетях стартовали несколько еженедельных рубрик. Одна из них «Мы помним, мы гордимся!» получила самый большой отклик. Подписчики присылали воспоминания о родственниках-фронтовиках и их фотографии, которыми министерство делилось со всей аудиторией.

В рамках рубрики «Улицы героев Победы» жителям рассказывали о Героях Советского Союза родом из Кузбасса, именами которых названы улицы в городах и сёлах региона. А рубрика «ЖКХ в годы Великой Отечественной войны» познакомила с историей развития жилищно-коммунального хозяйства в Кузбассе в довоенные годы и период Великой Отечественной войны.

Наконец, в преддверии празднования 80-летия Победы Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса совместно с региональным министерством провёл конкурс рисунков «Мы помним! Мы гордимся!». В нём приняли участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. На конкурс поступило 230 работ, победителей и призёров определяли в различных номинациях. К слову, это была далеко не первая творческая инициатива: накануне профессионального праздника организован конкурс «ЖКХ глазами детей», который собрал более 200 работ. В них юные художники интересно и красочно изобразили свой взгляд на мир ЖКХ.

Города меняются для нас!

С 21 апреля проходит онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году по новому нацпроекту. Жители старше 14 лет могут поддержать понравившийся объект до 12 июня включительно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. В Кузбассе в этом году представлены территории из 18 муниципалитетов региона.