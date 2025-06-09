Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Российские школьники и студенты могут принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Прием заявок продлится с 1 мая по 1 октября 2025 года.

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводится Межгосударственным советом по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Проект реализуется в целях привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрения и поддержки творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепления практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

В качестве конкурсных работ принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст (для плакатов и рисунков) или смонтированные субтитры (для видеороликов) на русском языке и по возможности на английском языке. Победителей и призеров определят в трех возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 года до 25 лет.

Прием заявок осуществляется на официальном сайте конкурса, где размещены правила его проведения. Подведение итогов состязания приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Даты проведения:

Прием заявок: с 1 мая по 1 октября 2025 года до 18:00 (по московскому времени);

Полуфинал конкурса: 1 мая – 25 октября 2025 года;

Финал конкурса: 25 октября – 25 ноября 2025 года.