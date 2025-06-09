На двухдневное мероприятие собрались порядка 150 представителей сферы образования со всего Сибирского федерального округа. Перед стартом деловой программы участники возложили цветы к Монументу Воину-Освободителю в Кемерове. Приветствие участникам совещания направил Министр просвещения России Сергей Кравцов. На площадке Института развития образования Кузбасса выступил глава региона Илья Середюк.

«Ключевой темой для нас остается подготовка кадров для новой экономики Кузбасса. Мы должны выработать единые подходы к решению проблемы нехватки специалистов, определить основные направления, которые необходимо развивать с учетом экономики сибирских регионов. Например, Кузбассу нужны кадры для базовых отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, металлургии, химии, туризма», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Губернатор напомнил, что в том числе благодаря федеральной поддержке за последние годы в Кузбассе основательно обновили инфраструктуру системы образования. По инициативе Президента России Владимира Путина создан региональный образовательный центр «Сириус.Кузбасс». С 2018 года в регионе построили 34 детских сада и 17 новых школ. Также реализуется региональный проект «Моя новая школа», с 2019 года по программе капитально отремонтировали и оснастили 40 школ. С 2022 года действует программа «Мой новый детский сад» — 11 учреждений получили новую жизнь.

Приоритет работы — привлечение учителей в школы. Для этого действует федеральная программа «Земский учитель», региональная — «Учитель Кузбасса». Благодаря этому учителя получают поддержку в размере 1 млн рублей при устройстве на работу в школы сельских территорий и малых городов.

В пленарном заседании приняла участие заместитель Министра просвещения РФ Ольга Колударова. Основными темами стали государственная политика в сфере общего образования; итоги прошедшего учебного года и задачи на будущий; развития системы образования Кузбасса, новые подходы к заработной плате учителей и другие вопросы.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Кузбасса, Институтом развития образования Кузбасса и Институтом содержания и методов обучения имени В.С. Леднева. Документы предусматривают совместное проведение научных исследований и обмен результатами; внедрение и обмен научными и инновационными технологиями; реализацию совместных профессиональных образовательных программ; обмен информацией о методических разработках, публикациях и научных мероприятиях; подготовку совместных научных, учебных и методических материалов; организацию и проведение конференций, семинаров, круглых столов и других общественно значимых мероприятий.

В ходе совещания участники ознакомились с лучшими образовательными практиками региона в Кемеровском президентском кадетском училище, образовательном центре «Сириус.Кузбасс», Городском классическом лицее Кемерова и Кузбасском педагогическом колледже.

Завершит первый день спектакль-мемориал «Я весь набальзамирован войною…» по стихотворениям поэтов-фронтовиков. Это постановка студентов кемеровского филиала Российского государственного университета сценических искусств. Своей работой студенты отдали дань памяти советским солдатам, победившим фашизм в Великой Отечественной войне.

Второй день совещания включает в себя проектную сессию по пяти направлениям «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года», «Актуальные изменения нормативно-правовой базы в сфере образования», «Снижение бюрократической нагрузки на учителя», «Профессиональное развитие и методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров», «Школьная библиотека: перезагрузка».