На прямой эфир в социальных сетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка, которая состоялась 15 мая, поступило 182 обращения. На все вопросы жители получили ответы от профильных ведомств или муниципальных образований.

Так, в рамках прямого эфира губернатора Кузбасса Ильи Середюка в социальных сетях поступило обращение от Маргариты Селивановой из Тайги. Она сообщила, что ее дедушка Степан Васильевич Кушпелев погиб 22 августа 1942 года подо Ржевом. Он был призван в 1941 году, имя бойца занесено во Всекузбасскую книгу памяти, однако на стеле «Тайгинцам, павшим в боях за Родину в 1941 – 1945 годы», посвященной погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, его имени нет. При изготовлении стелы подтвержденная информация об С.В. Кушпелеве отсутствовала. Специалисты Управления культуры, спорта и молодежной политики города уточнили у Маргариты Селивановой все отсутствующие данные о ее дедушке. В настоящее время имя Степана Васильевича Кушпелева нанесено на памятную стелу. Из-за отсутствия данных на ней еще не увековечено 369 фамилий тайгинцев. Родные героев могут помочь восстановить память о победителях.

Жители села Костенково Новокузнецкого муниципального округа жаловались на состояние моста. В июне этого года здесь заменили все обветшавшие доски, на данный момент мост открыт. После обращения по поводу водоотводной канавы в селе Атаманово было проведено комиссионное обследование, в результате совместно с жителями было принято решение в летний период провести работы по уменьшению глубины и корректировке ее профиля.

Жительница Мариинска обратилась к губернатору по поводу состояния дорог в городе. Как отмечают в муниципалитете, в этом году планируется ремонт свыше 1,8 км дорожного покрытия на ул. 50 лет Октября, 750 м на ул. Дорожной и участок протяженностью 420 м на ул. Кольцова. Также будет проведена частичная отсыпка на ул. Энергетиков, Молодежной, Западной, С. Лазо и переулке Безымянный (Баим). Начались работы по ямочному ремонту.

В Ленинске-Кузнецком жителя интересовало состояние ул. Моховской в частном секторе. Ежегодно по заявкам производится грейдирование и отсыпка дороги в требуемых местах. После обращения в прямом эфире в соцсетях губернатора Кузбасса специалисты отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выехали на место. При визуальном обследовании дороги выявлено, что проезд автотранспорта не затруднен. Определены участки, которые необходимо отгрейдировать. Работы выполнят в июне.

В Белове реализуется проект капитального ремонта путепровода «Южный». Мост связывает центральный район с тремя поселками, где в общей сложности проживают порядка 30 тысяч жителей. На время проведения работ организовано реверсивное движение, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции моста, а также для обеспечения безопасности людей. Однако жители спрашивают, когда ремонт завершится. Как сообщили в муниципалитете, срок окончания работ — конец 2026 года.