В детскую поликлинику № 2 Прокопьевской городской больницы поступила новая моющая машина «Флекс Эндо-1», предназначенная для эффективной дезинфекции гибких эндоскопов. Оборудование стоимостью 1,5 млн рублей было приобретено за счет областного бюджета.

Аппарат ускоряет подготовку инструментов к процедурам, снижая трудозатраты медицинского персонала. Он оснащен системой автоматической блокировки крышки, предотвращающей травмы, а также антибактериальным фильтром, обеспечивающим санитарную безопасность обработки.

Заведующий эндоскопическим отделением больницы Георгий Назарович отметил, что ранее процесс дезинфекции занимал значительное время, ограничивая использование эндоскопов. Новое оборудование позволит проводить процедуры быстрее, повышая качество медицинской помощи для почти 6 тысяч пациентов поликлиники.