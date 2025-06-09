Более 5 млн детей проведут лето с пользой в региональных лагерях и федеральных детских центрах. Кампания продлится до 31 августа, ребят по всей России ждут тематические смены и праздничные мероприятия.

В рамках кампании 9 июня стартовала профильная смена «Смена Первых. Действуй» в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сибирская сказка». На смену поступило около 600 заявок, из которых 350 прошли конкурсный отбор. Участниками стали прошедшие отбор ребята в возрасте от 8 до 17 лет.

«Лето кузбасских ребят всегда насыщено яркими и запоминающимися событиями. Одно из таких событий – летняя смена, во время которой ребята познакомятся с деятельностью Движения, заведут новых друзей, научатся работать в команде, приобретут новые навыки и знания. Желаю Первым продуктивной, интересной и безопасной смены», – отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

Программа смены состоит из нескольких блоков: «Быть с Россией», «Быть Человеком», «Быть Вместе», «Быть в Движении» и «Быть Первым». На протяжении двух недель активистов ждут фестиваль русской культуры, творческие вечера, общелагерные тренинги, спортивные и познавательные мероприятия, День самоуправления.

Сформированные отряды будут носить имена выдающихся соотечественников, внесших вклад в различные сферы деятельности, среди которых Фёдор Конюхов, Иван Айвазовский, Георгий Жуков, Дмитрий Шостакович, Александр Овечкин и другие.

Педагогическое сопровождение смены осуществляет областной педагогический отряд «Свои», который в первый год своего существования смог войти в топ-25 лучших педагогических отрядов России в рамках ежегодного всероссийского проекта Российского союза молодежи «ПОЛАР.КУЛЬТУРНЫЙ КОД».

Организаторы смены – региональное отделение Движения Первых Кузбасса и министерство образования Кузбасса.