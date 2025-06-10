Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 70 км региональных трасс. Еще столько же дорог обновят в муниципалитетах в рамках областной субсидии.

«Сейчас важно подготовить всю необходимую документацию и заключить договоры с подрядчиками. Кто не успеет выполнить эту работу, перераспределим деньги на другие объекты», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Ремонт некоторых дорог уже завершен. Так, полностью привели в порядок один из участков трассы Алтай – Кузбасс, которая летом пользуется большой популярностью у автотуристов.

Фото: пресс-служба АПК