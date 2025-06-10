Сегодня на железнодорожный вокзал Новокузнецка прибыл агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!», организованный Министерством обороны РФ совместно с ОАО «Российские железные дороги». Всероссийская акция приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Состав агитационного поезда включает 19 вагонов, восемь тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

Экспозиции будут открыты сегодня до 15:00. Все желающие могут ознакомиться с уникальной выставкой, посвященной событиям Великой Отечественной войны, увидеть образцы трофейного вооружения и военную технику стран НАТО. В тематическом вагоне «ЮНАРМИЯ» представлены интерактивные секции: лазерный тир, виртуальный музей военной техники, симулятор пилотирования беспилотных летательных аппаратов, секция по основам начальной военной подготовки. Также все желающие могут сыграть в игру «Морской бой», используя уникальные 3D-модели, на локации «Танковый бой» — в управлении радиоуправляемыми танками с лазерными пушками, а на секции «Авиасимулятор» — почувствовать себя в роли пилота советского самолета. Кроме того, все желающие могут написать письмо участникам специальной военной операции.

На перроне во время стоянки поезда прошел тематический концерт, участники развернули масштабную копию знамени Победы. Начальник эшелона, руководитель акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» Сергей Собокарь торжественно вручил свидетельства о присвоении имен участников Великой Отечественной войны юнармейским отрядам. Отряду «Лидер» школы №61 присвоили имя героя Николая Ивановича Нефедова, а отряду «Калибр» школы №60 — имя кавалера ордена Мужества Максима Дмитриевича Еленева. В завершение мероприятия 60 школьников принесли клятву верности Отечеству и вступили в ряды «ЮНАРМИИ».

Это вторая остановка поезда в Кузбассе, ранее он уже побывал в Кемерове. Далее поезд отправится в Барнаул. Акция стартовала 19 апреля и продлится до 3 июля. За 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч км по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте РФ.