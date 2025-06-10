На встречу пришил более 50 человек, в том числе пожилого возраста. Полицейские и представители Сбербанка рассказали о современных распространенных схемах мошенничества в интернете, дали рекомендации по защите личных данных и финансовых активов. В завершение встречи все участники получили памятки, которые помогут закрепить полученные знания и применить их на практике.



В Прокопьевском муниципальном округе с января по май этого года прошло 8 выездных мероприятий с участием экспертов Сбербанка и сотрудников МВД на темы защиты от финансового мошенничества («IT-мошенничество», «Осторожно, мошенники!», «Сервисы Сбербанка») для всех целевых групп населения (учащиеся, пенсионеры, трудоспособное население и др.). В планах провести еще 14 встреч в разных населённых пунктах округа.