Федеральный проект «Производительность труда» охватит 1 тыс. компаний в 2025 году. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявку на платформе Производительность.рф.

«В 2025 году специалисты проекта “Производительность труда” помогут повысить эффективность 1 тыс. предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, ещё 400 компаний могут подать заявки на платформе Производительность.рф. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Кемеровская область присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2019 году. За шесть лет в Кемеровской области более 90 предприятий уже внедрили бережливые технологии и провели обучение сотрудников для дальнейшего тиражирования на производстве. Это компании несырьевого сектора: производители сельскохозяйственной продукции, машиностроители, поставщики транспортных и туристических услуг, строительные компании региона.

По итогам работы на пилотных площадках предприятий время протекания процессов снижается на 26%, выработка увеличивается на 59%, а незавершенное производство становится меньше в среднем на 22%.

Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами.