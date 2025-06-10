В кемеровском парке Победы имени Г.К. Жукова 50 молодых сотрудников ведомства дали клятву верности Российской Федерации. С принятием присяги участников торжества поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Сегодня для новобранцев ГУФСИН особый день. Они дали клятву верности нашей стране, обязуясь выполнять государственный долг и беречь честь сотрудника уголовно-исполнительной системы. Именно от сотрудников службы исполнения наказания, от их напряженного труда, мужества и выдержки во многом зависит мир и спокойствие граждан», — сказал губернатор.

После торжественной части парадным маршем прошли расчеты сотрудников Уголовно-исполнительной системы (УИС) Кузбасса, курсантов Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, кадетов Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и призеров Всероссийской военно-патриотической игры среди детей сотрудников УИС «Зарница».

Гости и участники события увидели показательные выступления сотрудников отдела специального назначения «Кедр», карабинеров — сотрудников Управления конвоирования, специалистов-кинологов с питомцами, ребят военно-патриотического клуба «Пересвет», а также ознакомились с ассортиментом продукции, производимой производственным сектором УИС Кузбасса и смогли ее приобрести. На выставке были представлены изделия ручной работы из дерева и металла, одежда, обувь, а также продукты питания, включая свежую молочную продукцию и мясные полуфабрикаты.

На площадке работали три полевые кухни. Была подготовлена яркая концертная программа, для детей организовали игровые площадки. Желающие смогли трудоустроиться в региональную УИС на работу — в павильоне работала ярмарка вакансий.