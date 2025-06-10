Среди счастливых обладателей своего первого паспорта – активисты, победители олимпиад, волонтеры, спортсмены. Среди них – губернаторский стипендиат Карина Вагазова из Яшкинского округа, призер Кубка Кузбасса по рукопашному бою Роман Воронцов из Новокузнецка и призер Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, прокопчанин Артем Якупов.

«Вы – будущее Кузбасса, наши звездочки. Именно вам предстоит строить регион и страну, вкладывать свои знания и таланты в процветание нашей Родины. Пусть местом прописки в вашем паспорте всегда будет Кузбасс», – обратился к ребятам.

Накануне Дня России юным активистам торжественно вручают паспорта по всему Кузбассу.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса