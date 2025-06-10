СУЭК-Кузбасс организовал спортивный турнир среди профильных классов Фонда Мельниченко

Участие принимали школьники из четырех территорий Кузбасса – Киселевск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Грамотеино.

Программа спортивных соревнований включала в себя три вида спорта: эстафета, мини-футбол и плавание. В каждом состязании участники продемонстрировали свои лучшие качества, такие как ловкость, работа в команде и, что самое важное, любовь к спорту.

Победителем состязаний стала команда школы №37 из Грамотеино. Золотые призёры показали отличную подготовку, сыгранность и настоящий боевой настрой. Серебро получили ребята из Киселёвска. Третье место заняла команда из школы №20, город Ленинск-Кузнецкий.

– Профориентация – одно из важных направлений в Компании. Школьники и студенты получают необходимые навыки и знания для успешной карьеры в угольной отрасли в Кемеровской области. Благодаря мероприятиям, которые проводит СУЭК-Кузбасс у школьников появляется интерес к шахтёрской специальности, что становится ключом к развитию различных способностей и планированию будущей карьеры, – отметила руководитель Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Яна Калиш.

Участники мероприятия – учащиеся 8-х классов. Уже со школьных лет они углубляются в шахтёрскую деятельность и познают будущую профессию.

– Наши ученики часто посещают мероприятия проекта «Профклассы.ФМ». Помимо расширенного изучения предметов точных наук, школьники посещают экскурсии, встречаются с людьми технических профессий, а также участвуют в конкурсах разного уровня. Спортивный турнир стал не просто соревнованием, а площадкой для общения, мотивации и профориентации, – подчеркнула директор ленинск-кузнецкой школы №20 Жанна Канищева.

В СУЭК-Кузбасс плотное взаимодействие предприятий с подшефными школами является одним из приоритетных направлений. С помощью проекта ученики кузбасских школ имеют возможность поступить в опорные профильные образовательные заведения: Ленинск-Кузнецкий горнотехнический и Киселевский горный техникумы.