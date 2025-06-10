Сегодня стартовала Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченная к общенациональному Дню памяти и скорби. До 22 июня на платформе деньпамяти.рф любой желающий может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. Инициатор мероприятия — благотворительный фонд «Память поколений».

Каждая зажженная свеча будет отображаться на специальном счетчике. Сейчас уже более 7 тысяч свечей горят в память о тех, кто сражался за Родину. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 900 тысяч человек.

На сайте проекта деньпамяти.рф также доступны видеоинтервью ветеранов, благодаря которым о Великой Отечественной войне можно узнать от непосредственных участников событий. Среди героев видеороликов — фронтовики, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники концлагерей.

22 июня в России отмечается памятная дата — День памяти и скорби. В этот день страна вспоминает тех, кто погиб в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, защищая Родину. По официальным данным это 27 миллионов человек.