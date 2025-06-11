В Кемеровской области в рамках инициативного бюджетирования благоустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха и мемориальные комплексы, а также ремонтируют учреждения культуры и образования. В этом году в проекте «Твой Кузбасс — твоя инициатива» запланировано благоустроить 156 объектов на 200 миллионов рублей.

В посёлке Грамотеино Белово благоустроили детскую площадку в культурном центре «Грамотеинский», добавив игровые и спортивные комплексы, горку и четыре качели, а также резиновое покрытие. В Ижморском округе реализуют семь проектов, включая благоустройство памятников и беговой дорожки у школы. Планируется завершить работы до конца июня, а также благоустроить спортивную площадку при ДЮСШ, общественное пространство рядом с Колыонским Домом культуры и тренажёрную площадку в Святославке.

В 2025 году в Чебулинском округе реализуют шесть проектов, включая ремонт Дома культуры в Усманке с заменой пола, стен, потолка, кресел и сцены. Также благоустроят детские площадки в Новоивановском и Чумае, зону отдыха в Курск-Смоленке и территории кладбищ в Дмитриевке и Верх-Чебуле.

В Крапивинском округе до конца года реализуют 11 проектов. В Крапивинском устанавливают детскую площадку на улице Кирова, а в Зеленогорском завершают её обустройство. В Борисово планируют место массового отдыха, а в Шевели реконструируют мемориальный ансамбль «Вечная Слава».