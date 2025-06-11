В Спартакиаде примут участие спортсмены из 10 регионов Сибирского федерального округа. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как вольная борьба, тяжелая атлетика, настольный теннис, волейбол, самбо, плавание, пулевая стрельба и корэш (борьба на поясах). Ветераны СВО выступят отдельным блоком, они поборются за победу в пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и волейболе сидя.

Сами соревнования пройдут с 12 по 14 июня, а сегодня в 15 часов начнется торжественная церемония открытия I летней Спартакиады народов Сибири. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале и сайте «Кузбасс Первый».