Подведены итоги ежегодного профориентационного конкурса «СУЭК-Кузбасс»

В Многофункциональном центре «Горняк» в Ленинске-Кузнецком состоялось подведение итогов 15-го детско-юношеского творческого профориентационного конкурса «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества и 100-летию города Ленинска-Кузнецкого.

Организаторами регионального конкурса уже традиционно выступили угольщики. Он в 15-й раз объединил школьников и студентов профильных техникумов и вузов. Для экспертной оценки было представлено более 500 работ в девяти номинациях различных возрастных групп.

В этом году особенностью конкурса стало проведение в его рамках научно-практической конференции «Инновационный «СУЭК-Кузбасс». Участники на двух секциях представили научно-исследовательские и практико-ориентированные проекты в области горной промышленности. В жюри конкурса вошли директора и руководители производственных и сервисных единиц Компании.

Учащиеся 1-4 классов проявили свои таланты в номинации «Творческий профориентационный проект». Для этого они создали специальные тематические плакаты в подгруппе «Социальный плакат». В другой подгруппе – «Моя шахтерская семья» – ребята 3-9 классов написали эссе, стихотворения и песни о своей шахтерской династии с акцентом на подвиги предков в Великой Отечественной войне. А в подгруппе «Промышленный игровой контент» участники представили цифровую и настольные игры, а также квиз-игру, дающие возможность узнать больше о профессии шахтера. В подгруппе «Фоторепортаж» учащиеся 7-11 классов и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, отобрали лучшие фото родных уголков в своих городах, чтобы отразить связь территорий с угольной отраслью и военной тематикой.

Благодаря номинации «Научно-исследовательский проект» участники смогли оставить след в развитии малой Родины. В подгруппе «Макет «Город будущего» ребята из 7-11 классов и студенты ССУЗов и ВУЗов представили трехмерные модели зданий и уголков общественного пространства, которые в будущем, возможно, появятся в их родном городе. Еще одна подгруппа этой номинации – инженерные проекты «Действующие макеты», «Робототехника», «Модели военной техники» подарили гостям возможность увидеть и даже потрогать модели военной техники и шахтного оборудования, применяемого в горной отрасли.

В номинации «Литературно-исторический проект» в подгруппе «Письмо-сочинение «Без срока давности» ученики 7-11 классов и студенты первых курсов написали письма-сочинения к своим землякам, прадедам, где рассуждали о пережитых тяготах и совершенных подвигах в годы Великой Отечественной Войны. В подгруппе «Видеоролик» участники проявили свои скрытые навыки съёмки и монтажа. Они подготовили видеорепортажи о рекордах, истории развития шахт, разрезов, обогатительных фабрик и сервисных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

С победой участников во всех номинациях поздравил технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Нима Галсанов. Он тепло поблагодарил авторов проектов и педагогов-руководителей, отметив, что конкурс с каждым годом становится все популярнее среди школьников и студентов, что повышает у ребят интерес к горняцким профессиям.

Награждение призеров дипломами, денежными сертификатами и памятными подарками провели руководители предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». Они также отметили высокий уровень работ и пожелали участникам не останавливаться на достигнутых успехах.

По доброй традиции на церемонии были поощрены образовательные учреждения, наиболее активно и результативно участвовавшие в конкурсе. Денежных грантов на развитие материально-технической базы удостоились Гимназия №18 (г. Ленинск-Кузнецкий), Центр развития творчества детей и юношества (г. Киселевск), Кемеровский горнотехнический техникум имени В.Г. Кожевина. Отметим, что техникум впервые стал победителем за всю историю конкурса. Обладателем спецприза стала Новосафоновская школа Прокопьевского муниципального округа.

Также в этом году специальными призами от Фонда Мельниченко были отмечены авторы проектов в разных номинациях.

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2VtzqxFMbxr