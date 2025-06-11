Более 30 студентов Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России 15 раз выезжали в фельдшерско-акушерские пункты Яшкинского, Гурьевского, Беловского, Прокопьевского, Крапивинского, Ижморского, Промышленновского округов и Мысковского городского округа. Всероссийский проект #ДоброВСело реализуется в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети».

В рамках проекта волонтеры-медики помогли фельдшерам в проведении диагностических осмотров населения; провели комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально значимых заболеваний; оказали помощь по благоустройству территории ФАПов; провели для школьников комплекс профориентационных встреч и рассказали о миссии волонтерских отрядов.

Так, 27 мая состоялся медицинский выезд в ФАП с. Красный Яр Ижморского округа. В нем приняла участие студентка педиатрического факультета Ирина Голова. Доброволец помогала фельдшерам с вызовами к грудничкам, а также измеряла артериальное давление и рост взрослым пациентам.

24 мая в отделение общеврачебной практики с. Титово Промышленновского округа в ходе немедицинского выезда волонтеры занимались благоустройством придворовой территории. Участие волонтеров в благоустройстве ФАПа – важная составляющая проекта Всероссийского проекта #ДоброВСело.

Медицинский выезд в здравпункт с. Беково Беловского округа был 13 мая. В нем приняли участие студентки лечебного факультета Софья Хайдукова и Анастасия Шашкова. Будущие врачи провели увлекательное занятие для школьников, посвященное здоровому образу жизни. Они рассказали о пользе физической активности для организма. Школьники приняли участие в блиц-опросе, который помог закрепить полученные знания.

22 апреля на медицинском выезде в ФАП п.ст. Терентьевская Прокопьевского округа первокурсницы педиатрического факультета Инга и Карина Вилковы знакомились с работой, присутствовали на приеме пациентов, помогали заполнять медицинские карты, а также измеряли температуру и давление.

Всероссийский проект «#ДоброВСело» помогает студентам укреплять теоретические знания и приобретать ценный практический опыт в оказании консультативной помощи, проведении первичного медицинского осмотра пациентов.