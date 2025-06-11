Социальный контракт – это одно из направлений господдержки, чтобы помочь конкретному человеку или семье выйти из трудной жизненной ситуации. Главное условие заключения соглашения – доход ниже прожиточного минимума. Больше всего безвозмездную финансовую помощь кемеровчане оформили на поиск работы либо на обучение, переподготовку и открытие собственного дела.

Пример превращения хобби в источник дохода — история Натальи Кусковой. Благодаря господдержке кемеровчанке удалось открыть производство аромопродукции для дома. Умение разбираться в мире запахов, большое желание создавать что-то самой и деньги на старт помогли Наталье обзавеститсь собственной лабораторией. Выделенных средств хватило на то, чтобы приобрести мебель, необходимые расходные материалы – воск, фиксаторы, масла, технические средства, а также оплатить аренду помещения. Как утверждает сама Наталья, через несколько месяцев удалось уже выйти на доход, сейчас думает над расширением бизнеса.



Социальный контракт можно заключить на разные сроки в разных целях. Те, кто планирует развитие предпринимательской деятельности, обязаны пройти специальное тестирование. Как правило, нацеленные на открытие собственного дела люди справляются с этим заданием, если не получилось – есть возможность пройти обучение в кемеровском Центре «Мой бизнес» и попробовать ещё раз.



Специалисты напоминают об ответственности за нецелевое использование поддержки. Получатели помощи обязаны отчитываться о факте выполнения мероприятий соглашения, предоставлять документы, подтверждающие расходы, отчёты по доходам. В случае невыполнения условий человек обязан вернуть деньги государству.