Количество кузбассовцев, присоединившихся к региональной цифровой информационно-образовательной платформе финансовой грамотности рцфгк42.рф, достигло 77,5 тысячи человек. Тогда как в начале марта было 47,5 тысячи пользователей.

«Сегодня быть финансово грамотным человеком – значит, идти в ногу со временем. Важно иметь необходимые знания, которые помогают планировать семейный бюджет, сохранять денежные средства в условиях нестабильности в экономике и приумножать их. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию грамотных решений, что делает их особенно уязвимыми на фоне активности кибермошенников. Практически все сейчас пользуются смартфонами. Основной источник получения информации – интернет. Цифровая платформа – это максимально удобный способ доносить полезную и нужную информацию до людей», – отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Цифровая информационно-образовательная платформа была разработана и запущена в Кузбассе в 2020 году в рамках программы повышения финансовой грамотности населения региона и нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Наполнением и развитием платформы занимается министерство финансов Кузбасса и региональный Центр финансовой грамотности населения. Это уникальный ресурс для всех, кто хочет повысить уровень своих финансовых знаний – от дошкольников до людей старшего возраста. Благодаря этому информационному ресурсу любой желающий может получать знания от профессионалов финансового просвещения. На платформе есть календарь мероприятий, благодаря которому можно отследить все события по финансовой грамотности, которые проходят в городах Кузбасса и стать их участником. Также найти всю полезную информацию можно онлайн в простой и понятной форме.

С прошлого года на платформе работает модуль «Финансовый диктант», который позволяет проверить свои знания, ответив на 25 вопросов из разных областей финансовой грамотности. Он проводится ежегодно. Так, весной текущего года его написали 34 945 жителей региона, что на 4 011 человек больше, чем в прошлом году. Модуль вошел в каталог лучших региональных практик финансового просвещения НИФИ Минфина России и был презентован на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения в Красноярске.

В январе 2022 года на платформе был запущен модуль «Я – начинающий инвестор». Эта кузбасская цифровая разработка была признана одной из лучших в стране по итогам голосования на X Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT». В модуле собраны базовые теоретические и практические советы по ведению инвестиционной деятельности. Доступна детская и взрослая версии. Ресурс помогает в игровой форме, используя цифровые технологии, формировать правильное поведение при инвестировании средств, при этом осознавать сопутствующие риски.