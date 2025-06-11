Главы сибирских регионов собрались в Кемерове

Как рассказал глава Кузбасса Илья Середюк в соцсетях, губернаторы вместе с полномочным представителем президента РФ в СФО Анатолием Серышевым обсудили ряд ключевых вопросов, касающихся всех участников Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

В частности, говорили об участии в новых инициативах правительства РФ по развитию Сибири, о проведении Спартакиады народов Сибири в следующем году и перспективе этих соревнований на ближайшее десятилетие. Также затронули реализацию проекта по разработке информационного портала «Большая Сибирь. Вклад в Победу» и подготовку к участию в экспозиции «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме этого года.

Фото: Илья Середюк/Telegram