В Городском музее имени В.Н. Плотникова Берёзовского городского округа состоялось открытие выставки «Свет православия – свет души».

Православная вера является духовной основой русской культуры. С православием связывают становление российской государственности. Для совершения богослужений и религиозных обрядов строились храмы. Традициям православия уже тысяча лет, и все эти годы православных людей окружали предметы культа. Храмы открыты для людей для очищения, покаяния, исповеди, молитвы, добрых дел. Православная выставка в музее – всегда событие, потому, что она несёт в себе другой смысл. Здесь можно познакомиться со старинными иконами XIX-XX вв. Узнать, чем икона отличается от картины, и какие бывают иконы, увидеть уникальные церковные книги XVII-XX вв.

Большинство экспонатов предоставлены Кемеровским музеем истории православия на земле Кузнецкой. Среди экспонатов можно увидеть предметы церковного культа, иконы, облачения из приходов Березовского городского округа.

Такие выставки зажигают в сердцах людей огонёк надежды, что русские, ещё живы и помнят свою историю, свои корни.