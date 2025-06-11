Спортсменов и болельщиков поприветствовал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«Эта Спартакиада стала настоящим праздником спорта, собрала лучших спортсменов нашего округа. Уверен, совместными усилиями мы сделаем эти соревнования одним из самых ярких и значимых событий Сибири и всей страны. Спорт делает нас сильнее, выносливее, терпимее, учит работать в команде, сообща», – подчеркнул полпред.

В первой летней Спартакиаде народов Сибири участвуют более 500 атлетов из 10 регионов. Соревнования проходят в рамках Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. Участники выявят сильнейших в волейболе, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, самбо, вольной борьбе, тяжелой атлетике и традиционной сибирской борьбе на поясах, которая называется корэш. Также состоятся соревнования среди ветеранов СВО, которые разыграют награды в волейболе сидя, пауэрлифтинге, настольном теннисе и пулевой стрельбе. Расписание спортивных турниров есть на сайте министерства спорта Кузбасса.

Перед церемонией открытия губернаторы сибирских регионов посетили масштабные объекты Кемерова и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. Осмотрели и спортивные объекты, в том числе многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арену» и ледовый дворец «Кузбасс». Ведь наш регион не случайно выбран местом проведения I летней Спартакиады народов Сибири. Только за последние годы в Кемеровской области возвели и модернизировали множество современных спортивных объектов. Благодаря развитию инфраструктуры за последние 5 лет доля занимающихся спортом жителей перевалила отметку в 60%.

Фото: пресс-служба АПК